12 Eylül 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Kırmızı ışıkta duran yok: Her bir sürücüye 2 bin 167 TL cezai işlem uygulandı
Düzce’de trafik tedbirleri kapsamında 2025 yılında 87 bin 952 araç sürücüsüne kurallara uymadıkları için işlem başlatılırken, Düzce Akçakoca karayolu ışıklı kavşakta sürücülerin kırmızı ışıkta durmaları ise hayrete düşürürken her bir sürücüye 2 bin 167 TL cezai işlem uygulandı.