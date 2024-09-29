Kırmızı ışık ihlali feci kazayı beraberinde getirdi

Antalya'da kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, otomobillerin çarpışma anını gören vatandaşlar, kazanın ne kadar ucuz atlatıldığına şahitlik etti.