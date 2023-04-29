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Kırklareli'nde kimya ve entegre atık tesisindeki yangın söndürüldü

İHA
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Giriş: 29.04.2023 11:50
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki bir kimya ve entegre atık tesisinde sabahın erken saatlerinde çıkan yangının söndürüldüğü, soğutmu çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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