21 Kasım 2025, Cuma
Kırılan aynayı eliyle tutup yolculuğa devam etti: O anlar kamerada
Gaziantep'te şehirler arası sefer yapan bir otobüsün şoförü, kırılan sol aynaya ilginç bir çözüm buldu. Seyir halindeyken aynası kırılan şoför, yolculuğa aynayı eliyle tutarak devam etti. O anlar ise otobüsün yanından geçen bir araçtaki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.