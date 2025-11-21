21 Kasım 2025, Cuma

Kırılan aynayı eliyle tutup yolculuğa devam etti: O anlar kamerada

Kırılan aynayı eliyle tutup yolculuğa devam etti: O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.11.2025 16:12
Gaziantep'te şehirler arası sefer yapan bir otobüsün şoförü, kırılan sol aynaya ilginç bir çözüm buldu. Seyir halindeyken aynası kırılan şoför, yolculuğa aynayı eliyle tutarak devam etti. O anlar ise otobüsün yanından geçen bir araçtaki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
