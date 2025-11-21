Kırılan aynayı eliyle tutup yolculuğa devam etti: O anlar kamerada

Gaziantep'te şehirler arası sefer yapan bir otobüsün şoförü, kırılan sol aynaya ilginç bir çözüm buldu. Seyir halindeyken aynası kırılan şoför, yolculuğa aynayı eliyle tutarak devam etti. O anlar ise otobüsün yanından geçen bir araçtaki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

