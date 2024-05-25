Kırıkkale'nin ilk tanıtım festivali Kalefest 2024 devam ediyor. Festival renkli görüntülere sahne oldu. Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Etkinlikler kapsamında Gösteri uçuşu yaptı.

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