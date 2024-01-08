09 Ocak 2024, Salı
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Kırıkkale'de kamyon ile traktör çarpıştı! Kazada 1 ölü, 1 yaralı var
Kırıkkale’de, kamyon ile çarpışan traktörün sürücüsü İsmail Bostancı hayatını kaybetti, araçta bulunan Abdullah Bostancı ise yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir karayolunda meydana geldi. İsmail Bostancı yönetimindeki traktör ile Nuh O. yönetimindeki kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör yol kenarına devrildi. Sürücü Bostancı'nın cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kamyon sürücüsü Nuh O.'nun gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.