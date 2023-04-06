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Kiracıya 'evden çık' dayağı! Dehşet anları güvenlik kamerasında

DHA
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Giriş: 06.04.2023 09:58
Kadıköy'de ev sahibi Gökhan Y., evinden çıkmasını istediği ve bir süredir anlaşmazlık yaşadığı kiracısı Göker Kumdakcı'yla konuşmaları için kardeşi İkram Y. ve arkadaşı Fırat A.'yı kiracısının yaşadığı evine gönderdi. Bu iki kişi, önce kiracı Göker Kumdakcı'nın elektriklerini kesti sonra da darbetti.
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