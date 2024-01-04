04 Ocak 2024, Perşembe
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Kiracıdan satılık forklift! Her yerde arıyor
Forklift kiralama işiyle uğraşan Tarık Çetin araçlarından birini 30 bin lira karşılığında bir aylığına kiraladı müşterisine. Sözleşme tarihinin üzerinden neredeyse bir buçuk ay geçti. Ama kiralık forklift geri gelmedi. Hatta iddiaya göre satılığa çıkarıldı. Detaylar ekibimizin özel haberinde...