Kına yakmak virüsten korur mu? Uzman isim canlı yayında yanıtladı |Video

Koronavirüsten korunmak için çeşitli önlemler alınıyor. Vatandaşlar virüsten korunmak için çeşitli yollara başvuruyor. Peki bu yollar ne kadar doğru? Yanlış bilinen önlemler neler? Kına yakmak virüsten korur mu? Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Özen, merak edilen sorunun yanıtını verdi. Özen, "Ele kına yakmanın çok bir mahsuru da yok gerekliliği de yok" ifadelerini kullandı.