20 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
20.03.2020

Kına yakmak virüsten korur mu? Uzman isim canlı yayında yanıtladı |Video

Koronavirüsten korunmak için çeşitli önlemler alınıyor. Vatandaşlar virüsten korunmak için çeşitli yollara başvuruyor. Peki bu yollar ne kadar doğru? Yanlış bilinen önlemler neler? Kına yakmak virüsten korur mu? Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Özen, merak edilen sorunun yanıtını verdi. Özen, "Ele kına yakmanın çok bir mahsuru da yok gerekliliği de yok" ifadelerini kullandı.
Paket ürünlerde virüs var mı? Alışveriş yaptıktan sonra ne yapılmalı? Uzman isim canlı yayında açıkladı |Video PAKET ÜRÜNLERDE VİRÜS VAR MI? ALIŞVERİŞ YAPTIKTAN SONRA NE YAPILMALI? UZMAN İSİM CANLI YAYINDA AÇIKLADI |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kına yakmak virüsten korur mu?
Kına yakmak virüsten korur mu?
Paket ürünlerde virüs var mı?
Paket ürünlerde virüs var mı?
Yaşlı teyzeden Başkan Erdoğan'a duygulandıran dua
Yaşlı teyzeden Başkan Erdoğan'a duygulandıran dua
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı!
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı!
Online koronavirüs risk testi nasıl yapılır?
Online koronavirüs risk testi nasıl yapılır?
Sivas'a şehit ateşi düştü
Sivas'a şehit ateşi düştü
Bir anda yere yığıldı! Sokakta korona paniği
Bir anda yere yığıldı! Sokakta korona paniği
Eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı
Eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı
Trafiğe koronavirüs etkisi drone ile görüntülendi
Trafiğe koronavirüs etkisi drone ile görüntülendi
Ankara'da yoğun kar yağışı! Başkent beyaza büründü
Ankara'da yoğun kar yağışı! Başkent beyaza büründü
İstanbul'da korkutan yangın! Otel alev alev yandı
İstanbul'da korkutan yangın! Otel alev alev yandı
Meteorolojiden kar ve sağanak uyarısı!
Meteorolojiden kar ve sağanak uyarısı!
Daha Fazla Video Göster