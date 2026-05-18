Başkan Erdoğan'dan piyasa fırsatçılarına net mesaj: Denetimlerimiz sürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler'de düzenlenen "Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni"nde önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Korumacı eğilimlerin küresel ölçekte yükselişe geçtiği, ticari rekabetin sertleştiği bir dönemde Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdik" dedi. Fırsatçılara net mesaj veren Başkan Erdoğan maliyetlerdeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşların cebine, kesesine, kazancına el uzattığını belirterek "Bu yüzden piyasadaki fırsatçılara dönük denetimlerimizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Sizlerden de bu konuda destek beklediğimi özellikle ifade etmek istiyorum." dedi.