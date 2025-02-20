Kimyasal dolu balonlara ve varillere el konuldu

Düzce’de, kullanımı ve satışı yasak olan uçan balonlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Düzce Belediyesi Zabıt Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve sağlık ekiplerinin ortaklaşa yaptığı denetimlerde, yüksek derecede yanıcı özelliği olan ve lavabo açıcı tozdan elde edilen kimyasal madde karışımı gaz konulan uçan balonlar ele geçirildi.