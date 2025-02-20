20 Şubat 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Kimyasal dolu balonlara ve varillere el konuldu
Kimyasal dolu balonlara ve varillere el konuldu

Kimyasal dolu balonlara ve varillere el konuldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.02.2025 14:35
Düzce’de, kullanımı ve satışı yasak olan uçan balonlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Düzce Belediyesi Zabıt Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve sağlık ekiplerinin ortaklaşa yaptığı denetimlerde, yüksek derecede yanıcı özelliği olan ve lavabo açıcı tozdan elde edilen kimyasal madde karışımı gaz konulan uçan balonlar ele geçirildi.
Kimyasal dolu balonlara ve varillere el konuldu
Kimyasal dolu balonlara ve varillere el konuldu
Kimyasal dolu balonlara ve varillere el konuldu
Ramazan pidesi ne kadar oldu?
Ramazan pidesi ne kadar oldu?
İstanbul’a rekor yağış bugün mu gelecek?
İstanbul’a rekor yağış bugün mu gelecek?
Sobadan çıkan kıvılcımlar 2 katlı evi kül etti
Sobadan çıkan kıvılcımlar 2 katlı evi kül etti
Hastanedeki dehşet anları kamerada
Hastanedeki dehşet anları kamerada
İstanbul’da hava buz kesti!
İstanbul’da hava buz kesti!
Kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı
Kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı
Çamlıca’da çocuklar karın keyfini çıkardı
Çamlıca'da çocuklar karın keyfini çıkardı
Böyle dünyaya geldi! Ameliyat edildi
Böyle dünyaya geldi! Ameliyat edildi
Otomobilin çarptığı ambulans devrildi
Otomobilin çarptığı ambulans devrildi
Kirayı iki gün geciktirdi başına gelmeyen kalmadı
Kirayı iki gün geciktirdi başına gelmeyen kalmadı
İstanbul’da kar kalınlığı 25 santim
İstanbul’da kar kalınlığı 25 santim
Daha Fazla Video Göster