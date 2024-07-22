'Kimse beni bulamaz' diyen şüpheliyi jandarma narenciye bahçesinde yakaladı

Mersin'de, 'Yaralama' suçundan aranan R.P. (39), saklandığı narenciye bahçesinde yakalandı. Firarinin yakalanmadan önce bulanamayacağını belirterek sosyal medyada canlı yayın açıp, "17 yaşından beri cezaevine girdim çıkıyorum. Ekip, helikopter beni alabilir mi ya?" dediği ortaya çıktı.