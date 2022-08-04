Kim Milyoner Olmak İster'de milyonları ekrana kilitleyen soru: 400 bin lirayı gördü! Kemal Sunal cevabı…

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Atv'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 19 yaşındaki Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi bölümü öğrencisi Öykü Berfin Karasapan isimli yarışmacı 30 bin TL'lik soruyu geçerek barajı aştı. Yarışmacı daha sonra 400 bin TL'lik soruda takıldı. Milyoner'de yarışmacıya yöneltilen, "Hangisi tüm sinema filmlerinde kendi oynadığı rollerin dublajını kendi yapmıştır?" sorusunda yarışmacı, mantık yürüterek yanıt verdi. İşte Milyoner'de milyonları ekrana kitleyen soru ve yanıtı…