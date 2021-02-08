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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vuran an! Doktor "omurilik sarımsağı" dedi gündem oldu

A Haber
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Giriş: 08.02.2021 09:47
Güncelleme:08.02.2021 10:02
ATV'de yayınlanan "Kim milyoner olmak ister yarışması"nda bir doktor damgasını vurdu. "Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?" sorusuna yarışmacının telefon jokeri olan doktor bakın ne yanıt verdi?

ATV'de yayınlanan "Kim milyoner olmak ister yarışması"nda bir doktor damgasını vurdu. "Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?" sorusuna yarışmacının telefon jokeri olan doktor bakın ne yanıt verdi?

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