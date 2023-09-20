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Kilosu altınla yarışıyor! 11 yıl önce Cilo Dağı'nda keşfetti! Her yıl topluyor

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Giriş: 20.09.2023 09:15
Hakkari'de yaşayan bir vatandaşın 11 yıl önce Cilo Dağı'nda bulduğu balın kilosu adeta altınla yarışıyor. Cilo Dağı'nın eteklerinde gezdiği sırada çok sayıda arının bölgeye yuva yaptığını keşfeden vatandaş, buradan topladığı balları dünyanın dört bir yanında bulunan özel müşterilerine göndermeye başladı.
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