30 Ocak 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kilise saldırısında flaş gelişme!

Kilise saldırısında flaş gelişme!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.01.2024 14:43
İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırı sonrası olayla ilgili soruşturma devam ederken, terör örgütü DEAŞ tarafından yapılan saldırıda kullanılan silahlardan biri Kemerburgaz'da ormanlık alanda bulundu. Polisin teröristleri yakaladığı operasyonun güvenlik kamerası görüntüleri de çıktı.
Kilise saldırısında flaş gelişme!
Kilise saldırısında flaş gelişme!
Park halindeki araçlara zarar verdiler
Park halindeki araçlara zarar verdiler
Samsun’daki bıçaklı kavga kamerada
Samsun'daki bıçaklı kavga kamerada
Santa Maria Kilisesi saldırısında yeni gelişme!
Santa Maria Kilisesi saldırısında yeni gelişme!
D-100’de kamyon devrildi! Trafik kilitlendi
D-100'de kamyon devrildi! Trafik kilitlendi
Zeytinburnu’nda sokak ortasında kavga kamerada
Zeytinburnu'nda sokak ortasında kavga kamerada
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
FACİA! Balıkçı teknesi battı
FACİA! Balıkçı teknesi battı
İstanbul’da karla karışık yağmur!
İstanbul'da karla karışık yağmur!
Antalya’da otomobil ile kamyonet çarpıştı!
Antalya’da otomobil ile kamyonet çarpıştı!
Hüseyin Coşkun A Haber’e konuştu!
Hüseyin Coşkun A Haber'e konuştu!
İstanbul dahil 4 ile uyarı!
İstanbul dahil 4 ile uyarı!
Daha Fazla Video Göster