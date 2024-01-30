Kilise saldırısında flaş gelişme!

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırı sonrası olayla ilgili soruşturma devam ederken, terör örgütü DEAŞ tarafından yapılan saldırıda kullanılan silahlardan biri Kemerburgaz'da ormanlık alanda bulundu. Polisin teröristleri yakaladığı operasyonun güvenlik kamerası görüntüleri de çıktı.