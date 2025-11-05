Kestel’de afetlere karşı yeni adım: Muhtarlıklara telsiz altyapısı kuruldu

Bursa’nın Kestel ilçesinde afet anlarında kesintisiz iletişim sağlamak amacıyla yeni bir telsiz altyapısı devreye alındı. Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, muhtarlıklara telsizlerin teslim edildiğini belirterek, “Afetlere karşı daha dirençli bir Kestel inşa ediyoruz” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN