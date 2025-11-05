05 Kasım 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Kestel’de afetlere karşı yeni adım: Muhtarlıklara telsiz altyapısı kuruldu
Bursa’nın Kestel ilçesinde afet anlarında kesintisiz iletişim sağlamak amacıyla yeni bir telsiz altyapısı devreye alındı. Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, muhtarlıklara telsizlerin teslim edildiğini belirterek, “Afetlere karşı daha dirençli bir Kestel inşa ediyoruz” dedi.