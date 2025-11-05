Kestel’de afetlere karşı yeni adım: Muhtarlıklara telsiz altyapısı kuruldu

05 Kasım 2025, Çarşamba

Giriş: 05.11.2025 23:29
Bursa’nın Kestel ilçesinde afet anlarında kesintisiz iletişim sağlamak amacıyla yeni bir telsiz altyapısı devreye alındı. Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, muhtarlıklara telsizlerin teslim edildiğini belirterek, “Afetlere karşı daha dirençli bir Kestel inşa ediyoruz” dedi.
