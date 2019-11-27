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27.11.2019
Kestane cep yakıyor! Kestane fiyatları et ile yarışıyor
Sokak tezgahlarında satılmaya başlanan kebap kestanenin fiyatı, cep yakıyor. Kış aylarının vazgeçilmez yiyeceklerinden olan çiğ kestane 15 liradan, pişmiş kestane ise kilosu 100 liradan satılıyor. Haberin devamını A Haber muhabiri Pınar ÖZENÇ aktardı...
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