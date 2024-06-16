16 Haziran 2024, Pazar
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Kesilmek üzereyken denize kaçan boğa için ekipler seferber oldu
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla belirlenen alanda kesilmek istenen kurbanlık boğa kayalıkları aşarak denize kaçtı. Dakikalarca suyun içinde ilerleyen boğa, ekiplerin çalışması sonucu yakalanarak kesimin yapıldığı alana getirildi.