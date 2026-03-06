CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD tarafından okula düzenlenen saldırıda 1 öğrenci can verdi

İran’ın Kazvin eyaletindeki İmam Rıza Erkek Okulu yakınında düzenlenen ve 1 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin ilk görüntüler yayınlandı.

