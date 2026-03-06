İslam Memiş altın için bomba tahminde bulundu: Savaş sonrası yükselişe geçecek

Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve İran ile ABD-İsrail hattındaki sıcak çatışmalar küresel piyasaları sarsmaya devam ediyor. Altın fiyatlarındaki son dalgalanmaları değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş A Haber ekranlarında özellikle Hürmüz Boğazı’nın kapatılma ihtimali ve küresel enflasyon riskine dikkat çekti. İslam Memiş, savaş devam ederken altının baskı altında kalabileceğini ancak çatışmaların sona ermesiyle birlikte yeniden yükseliş trendine girebileceğini belirtti.