YaşamTıra çarpıp otobüs durağına daldı: Facianın eşiğinden dönüldü!
GündemAmerika’da olunca ‘demokrasi’ Türkiye’de ‘yobazlık’
GündemA Haber Tahran sokaklarında! Bombaların gölgesinde dev protesto
GündemMossad'ın sosyal medya planı: 5 milyon sahte hesapla dijital savaş!
Özel Haberİsrail Beyrut'u bombalıyor: Dahiye'de tahliye kaosu I A Haber bölgeden yayında
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:

İslam Memiş altın için bomba tahminde bulundu: Savaş sonrası yükselişe geçecek

Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve İran ile ABD-İsrail hattındaki sıcak çatışmalar küresel piyasaları sarsmaya devam ediyor. Altın fiyatlarındaki son dalgalanmaları değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş A Haber ekranlarında özellikle Hürmüz Boğazı’nın kapatılma ihtimali ve küresel enflasyon riskine dikkat çekti. İslam Memiş, savaş devam ederken altının baskı altında kalabileceğini ancak çatışmaların sona ermesiyle birlikte yeniden yükseliş trendine girebileceğini belirtti.

Oval Ofis’te dikkat çeken dua töreni! Trump için ellerini kaldırıp toplu dua ettiler
Genç kadını eski eşi sokak ortasında katletti!
ABD-İsrail'in kirli "tapınak" planı deşifre oldu!
Hizbullah'tan İsrail'e füze yağmuru
Büyük savaşın kirli şifresi çözüldü! Mescid-i aksa üzerinden İran’a kanlı tezgah!
ABD-İsrail saldırı planı haritada: hedef Tahran hattı
İsrail'in Demir Kubbe'si nasıl çöktü?