“Kesik çayır biçilir mi?” türküsünün hikayesi

Bir Türkünün Hikayesi'nde bu hafta Konya bozkırlarından kopup gelen, sevdasıyla yanan, susuşuyla konuşan bir yüreğin hikayesini anlatacağız.. "Kesik çayır biçilir mi?" düğünlerde neşeyle dinlediğimiz... Halaylarda ellerimizi birleştiren rahmetli Neşet Ertaş'tan nice kez oyun havası olarak çaldığımız bu türkünün aslında gözyaşıyla yoğrulan trajik bir hikayesi var..

