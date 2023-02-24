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Kentsel dönüşüm karşıtı muhtar Ramazan Güneş suskun! O dönem zafer naraları atmıştı

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.02.2023 09:06
İskenderun'da Meydan Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüme direnerek mahkemeye taşıyan mahallenin muhtarı Ramazan Güneş, o dönem zafer naraları atmıştı. Depremde binden fazla insanın hayatını kaybetmesi üzerine kayıplara karışan muhtar şimdi suspus oldu.
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