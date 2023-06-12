Keman virtüözü Suna Kan hayatını kaybetti! Harika çocuk olarak yurt dışına gönderilmişti

Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi keman virtüözlerinden birisi olarak tanınan ve uzun yıllar Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda solist ve başkemancı olarak görev yapan Suna Kan, 86 yaşında hayata veda etti. Suna Kan için Ankara'da tören düzenlendi.

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