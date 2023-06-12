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Keman virtüözü Suna Kan hayatını kaybetti! Harika çocuk olarak yurt dışına gönderilmişti

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Giriş: 12.06.2023 16:15
Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi keman virtüözlerinden birisi olarak tanınan ve uzun yıllar Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda solist ve başkemancı olarak görev yapan Suna Kan, 86 yaşında hayata veda etti. Suna Kan için Ankara'da tören düzenlendi.
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