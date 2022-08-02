Kediyle yılanın ölümcül savaşı! İşte kazanan

Karabük'e bağlı Safranbolu'da kedinin bir yılanı öldürdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Video sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. İşte yılan ile kedinin ölümcül savaşından görüntüler...

Safranbolu'ya bağlı Barış Mahallesi'nde yolda yılanla karşılaşan bir kedi, bir süre yılanla mücadele etti.

Kedinin yılanı öldürdüğü anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Görüntülerde, kedinin yılana saldırması ve yılanın hareketsiz kalması yer alıyor.