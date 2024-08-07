07 Ağustos 2024, Çarşamba
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Kedi ayıya karşı aslan kesildi! Öyle bir şey yaptı ki ayı neye uğradığını şaşırdı
Evin önündeki merdivenlerde olduğu yerde bekleyen kedinin yanına sessizce yaklaşan yavru ayı, kedinin hamlesinin ardından adeta neye uğradığını şaşırdı. O anlar sosyal medyada büyük ilgi çekerken, cesur kediye "küçük aslan" lakabı takıldı.