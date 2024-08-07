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Kedi ayıya karşı aslan kesildi! Öyle bir şey yaptı ki ayı neye uğradığını şaşırdı

Kedi ayıya karşı aslan kesildi! Öyle bir şey yaptı ki ayı neye uğradığını şaşırdı

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Giriş: 07.08.2024 19:29
Evin önündeki merdivenlerde olduğu yerde bekleyen kedinin yanına sessizce yaklaşan yavru ayı, kedinin hamlesinin ardından adeta neye uğradığını şaşırdı. O anlar sosyal medyada büyük ilgi çekerken, cesur kediye "küçük aslan" lakabı takıldı.
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