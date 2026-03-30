Altın fiyatlarında yeni senaryo! Makas daraldı alım şartları değişti

Altın piyasasında son günlerde görülen sakinleşme, yatırımcılar için “fırsat mı yoksa geçici bir duraklama mı?” sorusunu gündeme taşıdı. Altın piyasası uzmanı Adnan Kapukaya’nın 30 Mart Pazartesi günü A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmelere göre, alış-satış arasındaki farkın daralması ve işçilik maliyetlerinin gerilemesi kısa vadede alım için daha makul bir zemin oluştururken; petrol fiyatlarındaki yükseliş, küresel piyasalarda yaşanan trilyon dolarlık kayıplar ve önümüzdeki aylarda artması beklenen enflasyon baskısı, fiyatların yeniden dalgalanabileceğine işaret ediyor.