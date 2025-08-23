23 Ağustos 2025, Cumartesi

Kayseri'de yangın depoyu küle çevirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2025 01:24
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Selçuklu Mahallesi Alagöz Sokak’ta bulunan bir marketin deposunda henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin uzun süreli çalışması sonucu yangın söndürülürken, depo kullanılamaz hale geldi.
