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Kayseri'de kar maskeli sapık zihinsel engelli kadına saldırdı! Özel ekip tek tek izledi sapığı enseledi

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 27.06.2024 10:26
Kayseri'de kar maskeli bir şahıs, takip ettiği zihinsel engelli kadına cinsel saldırıda bulundu. Şahsı yakalamak için oluşturulan ekip 70 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyerek sapığı yakaladı.
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