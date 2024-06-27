27 Haziran 2024, Perşembe
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Kayseri'de kar maskeli sapık zihinsel engelli kadına saldırdı! Özel ekip tek tek izledi sapığı enseledi
Kayseri'de kar maskeli bir şahıs, takip ettiği zihinsel engelli kadına cinsel saldırıda bulundu. Şahsı yakalamak için oluşturulan ekip 70 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyerek sapığı yakaladı.