06 Kasım 2021, Cumartesi
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Kayseri’de balkondan düşen kadın feci şekilde can verdi
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir binanın altıncı katındaki balkondan düşen kadın, zemine çakılarak feci şekilde can verdi. Emniyet güçleri olaya ilgili soruşturma başlattı.
Demet Ö., hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Birkan Sokak üzerinde yaşanan olayda, iddiaya göre, ablasını ziyaret etmeye giden Demet Ö., (38) altıncı katın balkonundan kaldırıma çakıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Demet Ö. ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Demet Ö., hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.