Kayıt dışı emlakçılara dikkat

Son dönemde birçok kentte kayıt dışı emlakçıların sayısında artış görülüyor. Öyle ki sadece turizm beldesi Antalya'da 15 bin kayıt dışı emlakçı var. Peki mağdur olmamak için nelere dikkat edilmeli? Detaylar haberimizde...

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