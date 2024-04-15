15 Nisan 2024, Pazartesi
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Kayıp olarak aranan genç ölü bulundu!
Çorum’un İskilip ilçesinde kayıp olarak aranan genç baraj gölünde ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre, ilçede yaşayan Sefa Taşkıran dün akşam saatlerinden kimseye haber vermeden ayrıldı. Taşkıran'dan haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine kayıp gencin bulunması için çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan araştırmalar sonucu Taşkıran'ın gece saatlerinde bir taksi ile Obruk Baraj Gölüne geldiği tespit edildi.
Bunun üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Baraj gölünde çalışma başlatan AFAD ekipleri bir süre sonra Taşkıran'ın cansız bedenine ulaştı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Taşkıran'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.