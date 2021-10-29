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Kayınvalide ve kayınbiraderini katletti: İstesem hepsini öldürürdüm

DHA
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Giriş: 29.10.2021 12:36
Çorum’da Gencel Kıltepe adlı şahıs, kayınvalidesi Gülizar Özçiftçi (64) ve kayınbiraderi Serkan Özçiftçi'yi (32) öldürüp, kayınbiraderinin eşi ve çocuğunu yaraladı. Kıltepe, yargılanma süreci devam ederken mahkemedeki savunmasında, “İstesem herkesi öldürürdüm, öldürmek amacıyla ateş etmedim.” dedi.
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