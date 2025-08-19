19 Ağustos 2025, Salı

Kayalıklara çarpan otomobilin devrilme anı kamerada

Giriş: 19.08.2025 23:13
Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Viranşehir'e bağlı kırsal Değim Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, yoldan çıkarak kayalıklara çarptıktan sonra takla attı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralanırken, olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
