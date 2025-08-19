Kayalıklara çarpan otomobilin devrilme anı kamerada

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Viranşehir'e bağlı kırsal Değim Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, yoldan çıkarak kayalıklara çarptıktan sonra takla attı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralanırken, olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN