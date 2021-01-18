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Kayak merkezlerinde pistler doldu
Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde son durum ne? Kar yağışı kayak merkezlerini nasıl etkiledi? Kayak merkezlerinde kar kalınlığı ne kadar? Detayları A Haber muhabiri Engin Gökdemir bölgeden aktardı.
Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde son durum ne? Kar yağışı kayak merkezlerini nasıl etkiledi? Kayak merkezlerinde kar kalınlığı ne kadar? Detayları A Haber muhabiri Engin Gökdemir bölgeden aktardı.