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Kayak merkezlerinde pistler doldu

A Haber
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Giriş: 18.01.2021 14:26
Güncelleme:18.01.2021 14:45
Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde son durum ne? Kar yağışı kayak merkezlerini nasıl etkiledi? Kayak merkezlerinde kar kalınlığı ne kadar? Detayları A Haber muhabiri Engin Gökdemir bölgeden aktardı.

Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde son durum ne? Kar yağışı kayak merkezlerini nasıl etkiledi? Kayak merkezlerinde kar kalınlığı ne kadar? Detayları A Haber muhabiri Engin Gökdemir bölgeden aktardı.

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