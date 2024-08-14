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Kavgaya tutuşan kadınlar caddeyi birbirine kattı

Kavgaya tutuşan kadınlar caddeyi birbirine kattı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.08.2024 11:55
Bursa'da iki grup kadın arasında çıkan sözlü tartışma büyüdü, tartışma cadde ortasında kavgaya dönüştü. Caddeyi birbirine katan kadınların saç saça kavgası ise kameralara yansıdı.
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