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Katilin annesi ilk kez konuştu: Bunu yapacağını tahmin etmezdim

Katilin annesi ilk kez konuştu: Bunu yapacağını tahmin etmezdim

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 00:51
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu vahşette o caninin, Semih Çelik'in annesi ATV Haber’e konuştu. O kan donduran vahşetin dakikalar öncesinde oğluyla telefonda konuştuğunu hatta yanında o caninin ilk katlettiği Ayşenur olduğunu da söyledi. Surlarda vahşice katledilen İkbal’in ailesini defalarca uyardığını tüm detaylarıyla ilk kez anlattı.
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Katilin annesi ilk kez konuştu: Bunu yapacağını tahmin etmezdim
Katilin annesi ilk kez konuştu: Bunu yapacağını tahmin etmezdim
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