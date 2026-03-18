Katil İsrail mezhep savaşını körüklemeye çalışıyor!

Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u kana bulamaya devam ediyor. A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun'un saldırının hemen ardından sahadan aktardığı bilgilere göre, hedef alınan bölgenin Şii, Sünni ve Hristiyan mahallelerinin tam kesişim noktası olması dikkat çekti. Mezhepsel gerilimlerin had safhaya ulaştığı Lübnan'da iç savaş çanları çalarken, Hizbullah'ın hükümetten gelen silah bırakma çağrılarını reddettiği ve ülkedeki siyasi krizin giderek derinleştiği bildirildi.