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Kastamonu'yu yine sel vurdu! Kastamonu Valisi Avni Çakır son durumu A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 08.05.2022 15:37
Kastamonu'da geçen yıl yaşanan sel felaketinde yıkılan köprülerin yerine yenileri yapılana kadar geçici köprüler kurulmuştu. Ancak kenti bir kez daha sel vurdu. 15 geçici köprü zarar gördü. Birçok köye ulaşım kesildi. Kastamonu Valisi Avni Çakır, son durumu A Haber canlı yayınında anlattı. Çakır, "Çatalzeytin'de 5 köye ulaşım sağlanamıyor." dedi.
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Vali son durumu A Haber’de anlattı
Vali son durumu A Haber'de anlattı
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