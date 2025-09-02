Kastamonu’da orman yangınıyla mücadele sürüyor: Tahliye edilen köy sayısı 9’a yükseldi

03 Eylül 2025, Çarşamba

Giriş: 02.09.2025 23:16
Kastamonu’da çıkan orman yangını nedeniyle tahliye edilen köy sayısı 9’a yükseldi. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, Güzece, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı, Akgeçit ve Şiringüney köylerinin ardından Oycalı, Yeşilova ve Karacalar köyleri de boşaltıldı. Havanın kararmasıyla birlikte söndürme çalışmaları karadan sürdürülüyor. Yangının etkilediği ormanlık alanlar dron ile havadan görüntülendi. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. Bölgede yaşayanların güvenliği için tahliye ve önlemler devam ediyor.
