Kastamonu’da kaybolan anne oğulun son görüntüleri!

Giriş: 06.11.2025 09:33
43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman'dan 4 gündür haber yok. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşayan anne-oğul en son ilçeye bağlı Köseali Köyü’nde görüldü. Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri bölgede didik didik onları arıyor ama şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmadı. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
