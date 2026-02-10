CANLI YAYIN
Altın piyasasında sert dalgalanma: Ons altın kısa sürede yüzde 9 düştü

Geçtiğimiz hafta altın piyasası, son yılların en sert dalgalanmalarından birine sahne oldu. ABD Hazine Bakanı Scott Besent, bu hareketliliğin arkasında Çinli yatırımcıların yoğun spekülatif işlemlerinin bulunduğunu açıkladı. Besent, özellikle Çin’de kaldıraçlı işlemlere getirilen yeni sınırlamaların yatırımcıları pozisyonlarını kapatmaya zorladığını, bunun da altın fiyatlarında ani ve sert satışlara yol açtığını belirtti. Yaşanan bu dalgalanma sonucunda ons altın kısa sürede yaklaşık %9 değer kaybetti. A Haber’e konuk olan ekonomi uzmanları, piyasadaki bu hareketliliği değerlendirdi ve yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

