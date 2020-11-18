Karton bardaklarda çay kahve içenler dikkat! Ölümcül hastalıklara yol açıyor

Koronavirüs döneminde özellikle hijyenik olduğu için tek kullanımlık karton bardaklar tercihimiz oluyor. Ancak karton bardakların iç ve dış yüzeylerinde bulunan plastik filmler insan sağlığı için risk yaratıyor.

Çay, kahve içerken sıklıkla kullandığımız karton bardaklar tehlike saçıyor. A Haber'e konuşan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Demet Erciyes bu tip bardakların içerisinde bulunan kimyasalların ciddi hastalıklara sebebiyet verebileceği konusuna vatandaşları uyardı.

Koronvirüs salgını sürecinde sıklıkla tercih edildiği gözlemlenen karton ve plastik bardakların üretim aşamasındaki kimyasalların özellik sıcak içeceklerle birlikte daha da zararlı olduğunu ortaya çıktı.

Uzman isim plastik karton ve bardakları sağlık açısında ciddi riskler oluşturduğunu ve tercih edilmemesi gerektiğini ifade etti.