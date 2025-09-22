22 Eylül 2025, Pazartesi

Kartalkaya otel yangını davasında sanıklar hesap veriyor
Kartalkaya otel yangını davasında sanıklar hesap veriyor

Kartalkaya otel yangını davasında sanıklar hesap veriyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2025 13:29
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciası davasında ikinci duruşma bugün görülüyor. Bugün kimler mahkemede ifade veriyor? A Haber muhabiri Ahmet Erdem detayları aktardı.
