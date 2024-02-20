20 Şubat 2024, Salı
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Kartal'da iki grup arasında silahlı ve sopalı kavga kamerada
Olay 17 Şubat Cumartesi günü sabah saatlerinde Soğanlık Yeni Mahallede meydana geldi.İddiaya göre iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü.Taraflardan biri silah kabzasıyla başından yaralandı.Elinde kemer olan bir kadın tarafları uzun süre ayırmaya çalıştı.Sopalı ve silahlı kavga bir mahalleli tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüleri çeken kişinin "Silahın dipçiğiyle vurdu" dediği duyuluyor.