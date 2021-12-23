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Kartal ile kurt avladılar sosyal medyada gündem oldular!

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Giriş: 23.12.2021 09:56
Kanat genişliği 2,3 metreyi bulabilen bu dev kuşlar acıktıklarında durdurulamaz bir avcıya dönüşebiliyor. Kanada'da kayda alınan görüntüler de bunu kanıtlar nitelikte. Yavrusunu doyurmak isteyen bir kartal gözüne kestirdiği kurda acımıyor. İşte dev kartalın inanılmaz kurt avı...
Kartal ile kurt avladılar sosyal medyada gündem oldular!
Kartal ile kurt avladılar sosyal medyada gündem oldular!
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