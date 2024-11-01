Kartal Belediyesi'nde grev kararı! A Haber ekipleri çöp dolu sokakları görüntüledi

Kartal Belediyesi'ne bağlı temizlik işçileri greve gitti. Grev nedeniyle bölgede çöpler 2 gündür toplanmazken, A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim bölgedeki çöp yığınlarını görüntüledi. Çöpler nedeniyle Kartal'da yoğun bir kötü koku olduğunu ifade edilirken, ilçe genelindeki tüm mahallelerde çöplerin sokaklara taştığı aktarıldı.

Kartal Belediyesi işçileri, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine grev kararı aldı. 2 gündür devam eden iş bırakma eyleminde çalışanlar belediye önünde toplanarak haklarının verilmesini istedi.

Kartal Belediyesi iştiraki Kartursaş A.Ş. işçileri, temmuz ayından buyana görüşülen toplu sözleşme görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine dün grev kararı aldı. 2 gündür devam eden iş bırakma eyleminde işçiler, belediye binasının otoparkında toplanarak duvarlara ve belediye binasına 'Bu iş yerinde grev var', 'Mücadelemiz yaşanılabilir bir ücret için' ve 'Tüm işverenler birleşseler de işçiler kazanacak' yazılı pankartlar astı.

HER MAHALLEDE ÇÖP YIĞINI VAR

Kartal'a giden A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim, bölgedeki gelişmeleri aktardı. Grev nedeniyle Kartal Belediyesi'ne ait temizlik personellerinin herhangi bir şekilde çalışma yapmadığını aktaran Ezim, "Ciddi anlamda Kartal'ın her mahallesi çöplerle dolu diyebiliriz." diyerek bölgede oluşan çöp yığınlarını aktardı.

Petrol İş Mahallesi'nde Çarşamba günü kurulan pazardan kalan çöplerin dahi kaldırılmadığını görüntüleyen A Haber ekibi, caddeyi boydan boya yürürken; sokakların çöpten geçilmediği ve çöp bidonlarının dolu olduğu görüldü. Rüzgar esmesiyle birlikte bölgedeki çöp kokusunun da yoğun bir şekilde hissedildiğini aktaran A Haber ekibi, "Temizlik personeli 1850 TL yevmiye talep ederken, belediyenin teklifi 1324 lira oldu. Bu nedenle işçiler çöpleri toplamayarak greve gitti." dedi.

"İŞÇİLERİ SONUNA KADAR DESTEKLİYORUM"

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü'nde beden eğitimi öğretmenliği yapan eski hakem Deniz Ateş Bitnel, "Temmuz ayından itibaren işveren ve işçiler arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı. İşveren, işçilerin beklediği ücretlere yaklaşmadı. Ekonomik şartlar belli ortada. Yüzde 15'lik zam teklifi kabul edilmedi, edilemezdi. Açlık sınırının altında kalan bir ücret var. İnsanlar hak ettiğini ve alın terinin karşılığını almak istiyor. Bugün grevin ikinci günü. 15 gün önce grev kararı asılmıştı. Bu süre zarfında bir gelişme olmayınca işçiler greve çıktı. Sonuç alınana kadar grev kararından vazgeçmeyecekler. 1 Temmuz'dan bu tarihe kadar 9 kez görüşüldü, sonuç alınamadı. İşveren tarafında da bir görüşme talebi yok. Sendika temsilcileri bekliyor, bugün yarın bir görüşme olabilir. Kısa sürede sonuçlanması gerekiyor. İşçilerin canına tak etmiş durumda. İşçilerin talepleri karşılana kadar bende arkalarındayım ve sonuna kadar destekliyorum" dedi.