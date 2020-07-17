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Karşıya geçmek isterken demir parmaklıklara sıkıştı

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Giriş: 17.07.2020 21:11
Güncelleme:17.07.2020 21:13
Ankara'da, caddenin karşısına geçmek için 1,5 metre uzunluktaki demir bariyerden atlayan Somali uyruklu kişi, parmaklıklara sıkıştı. Alkollü olduğu öne sürülen kişi, çevre sakinleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Altındağ ilçesi Etlik Caddesi Dışkapı Üst Geçidi altında meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Somali uyruklu bir kişi, caddenin diğer tarafına geçmek için 1,5 metre uzunluktaki demir bariyerden atlamak istedi; ancak tırmanırken bacağı parmaklıklar arasında sıkıştı. Bacağını bir türlü kurtarmayan kişi, yardım çığlıkları atmaya başladı. Olayı gören taksi şoförü Nejdet Demir, polisi arayarak yardım çağırdı. Nejdet Demir daha sonra acı çığlıklarını duyarak gelen çevre sakinlerinin de yardımıyla Somalili genci sıkıştığı yerden kurtardı. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, refüjde baygın yatan kişiyi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Öte yandan, aynı kişinin akşam 21.00 sıralarında da Çankırı Caddesi'nde bir otelin önünde alkolün tesiriyle hareketsiz yattığı ve kaldırıldığı hastaneden kısa süre önce taburcu edildiği belirtildi.

'ARKADAŞI BIRAKIP GİTTİ'
Demir, Somalili gencin başka birisiyle birlikte olduğunu; ancak parmaklıklara sıkıştıktan sonra arkadaşının onu bırakıp gittiğini söyledi.

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