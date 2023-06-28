28 Haziran 2023, Çarşamba
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Karşılıklı iki daireyi aynı anda kiraladı, birinde oturdu diğerinde laboratuvar kurup uyuşturucu yetiştirdi
Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kişi, aynı anda karşılıklı iki apartmanı kiralayarak birinde kendisi oturduğu diğerinde ise uyuşturucu laboratuvarı kurarak odalarında uyuşturucu yetiştirdiği ortaya çıktı. Duruma isyan eden Mahalle Muhtarı ise, “Ne bina sahibinin ne de diğer kiracıların bundan haberi bile olmamış. Ev sahibi şaşkın, komşular şaşkın” dedi.