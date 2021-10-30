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Karşı tarafında inşaat çalışması yapılan bir mağazanın duvarı çöktü facianın eşiğinden dönüldü

İHA
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Giriş: 30.10.2021 16:34
Küçükçekmece’de karşısında inşaat çalışması yapılan bir mağazanın duvarı çöktü. Bir binanın altında olan mağazanın duvarının çökme anı güvenli kamerasına yansırken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Olay Küçükçekmece Tevfik Bey Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş makinesinin çalışma yaptığı sırada çalışma yapılan yerin karşısındaki binanın alt kısmındaki giyim mağazasının duvarları titremeye başladı. İşletme sahibi Metin Sever'in uyarmasına rağmen iş makinesi çalışmasına devam etti ve bir süre sonra duvarın daha sık aralıklarla titremeye başladı. Az sonra da duvar çöktü. İşletme sahibi Sever'in dediği bilgiye göre içeride bulunan 7 kişi şans eseri yara almadan kurtuldu.
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